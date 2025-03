Serieanews.com - Roma, svelato il nome del nuovo tecnico: l’indizio di Ranieri conduce ad una pista clamorosa

ildelper la prossima stagione:ha lanciato un indizio chiarissimoildeldiad una(Ansa Foto) – SerieAnewsAvete mai giocato ad “Indovina chi?”, il celebre gioco con cui, grazie ad una serie di indizi si doveva indovinare ildel personaggio misterioso. Erano ammesse solo domande dirette, quella a cui rispondere “Sì o no” insomma e naturalmente il vincitore era colui che per primo riusciva ad individuare il personaggio.Ebbene, in una sorta di versione 2.0, è un po’ quanto stanno facendo in questi giorni i tifosi dellacon ildel prossimo allenatore. Un vero e proprio rompicapo che il cubo di Rubik in confronto è da propinare ai bambini dell’asilo. La squadra è impegnata nella corsa alla Champions League, tra poco più di un’ora scenderà in campo contro il Lecce ma i tifosi nel frattempo sono anche concentrati sul futuro.