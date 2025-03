Sololaroma.it - Roma, Paulo Sergio: “A questa squadra serve un tecnico vincente”

Leggi su Sololaroma.it

C’è un alone di mistero riguardo al prossimo allenatore della. Ai microfoni di Radionista, l’ex giallorossoha parlato della situazione: “Non voglio esprimermi, è difficile. Deve essere un allenatore che voglia vincere, deve avere la mentalità. Gasperini non lo so, penso ci siano tanti allenatori, per questo non voglio esprimermi“. Sul rapporto con Totti: “Era un ragazzo che, appena raggiunta la titolarità, sapeva la pressione che avrebbe ricevuto ma ha continuato a lavorare con tranquillità e per questo è diventato un gran giocatore. Abbiamo avuto una bellache ha gettato le basi secondo me per lo Scudetto di qualche anno dopo. Io ho giocato sempre sulle fasce, ho fatto tantissimi gol, e per questo sono stati due anni per me molto importanti, anche perché dopo mi voleva il Bayern Monaco per vincere la Champions.