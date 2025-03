Sololaroma.it - Roma made in Italy? Sarri, Pioli ed occhio ad Allegri: “Mai stato così vicino”

Almeno per una giornata la capitale proverà a focalizzarsi solo sul campo, in vista di una sfida al Lecce da vincere a tutti i costi, per iniziare col piede giusto il tour de force finale con vista Champions. Non facile però concentrarsi dopo le dichiarazioni di Ranieri sul futuro allenatore della, parole e frasi che hanno scosso l’ambiente: “Escludete tutti i nomi che avete fatto”, “Gasperini? Non sarà lui l’allenatore”, “Magari il profilo scelto all’inizio non piacerà”. Tanti spunti che fanno viaggiare la mente, creano ipotesi e ne distruggono altre, ma a cosa credere e a cosa no?Ciò che sembra certo è che Ranieri e Ghisolfi hanno già scelto il loro preferito da presentare ai Friedkin, e il mistero sta proprio nel capire se effettivamente si tratta di un nome ancora nascosto a tutti o se il tecnico di Testaccio ha solo voluto depistare i curiosi.