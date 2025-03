Sololaroma.it - Roma, l’ex Kumbulla: “La finale di Tirana la gara più importante della mia carriera”

Marashsta disputando una buona stagione in Spagna con la maglia dell’Espanyol. Il difensore di proprietàha parlato dell’operazione che lo ha portato in Liga ai microfoni di Flashscore: “Mi hanno cercato sia il direttore sportivo sia il mister qui all’Espanyol. Avevo tanta voglia di giocare e di trovare continuità e costanza. Dalla telefonata che ho ricevuto ho sentito tanta fiducia. E l’avventura spagnola sta andando bene, sono molto contentoscelta che ho fatto. Sono in un campionato bello che è visto da tutto il mondo, con squadre molto forti“. Sulla vittoria contro il Real Madrid: “Sicuramente è nella top cinque delle partite più importantimia vita perché aver vinto contro quei giocatori, contro il Real Madrid, non penso capiti sempre“.: “Non penso al futuro”è poi tornato sulla vittoria in Conference League nel 2022: “Lì poi c’era tutto un paese che tifava per noi anche perché c’ero io.