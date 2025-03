Sololaroma.it - Roma, Lecce come crocevia: Ranieri cerca continuità per il sogno Champions

Leggi su Sololaroma.it

Lasi avvicina al rush finale della stagione con molti interrogativi sul proprio futuro.Tuttavia, il modo migliore per costruire il domani è massimizzare il presente. Con sei vittorie consecutive in campionato,ha riportato lain piena corsa per un obiettivo che sembrava irraggiungibile: la qualificazione allaLeague. A nove giornate dalla fine, la trasferta dirappresenta un esame fondamentale. Vincere è l’unica strada per chi rincorre, per chi ha già sprecato troppe occasioni.PericoloSulla carta, i numeri sorridono ai giallorossi. Ilha il peggior attacco della Serie A, ha perso le ultime quattro partite consecutive e il suo miglior marcatore, Krstovic, ha segnato da solo la metà dei gol della squadra. Ma la realtà è diversa.Il fattore campo potrebbe giocare un ruolo decisivo: il Via del Mare è sempre un fortino per i salentini, che hanno solo tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione e daranno tutto per evitare un altro passo falso.