Roma Femminile-Fiorentina 2-0, Spugna in scioltezza: Pandini decisiva

La giornata di oggi 29 marzo è stata estremamente positiva per la. Le giallorosse sono infatti tornate in campo allo stadio Tre Fontane, per quanto concerne la Poule Scudetto. Le ragazze guidate da Alessandrosono scese in campo alle 15:00 contro la, in una partita cruciale per ciò che riguarda la qualificazione in Europa. L’incontro si è concluso con il risultato di 2-0 in favore delle capitoline, che hanno messo subito la pratica in discesa.Martaha infatti portato avanti la Lupa al 5? minuto, mentre Moeka Minami ha siglato il raddoppio al 41? minuto. Nella ripresa il copione non cambia, con le padrone di casa che tengono bene il campo ed annullano la Viola. Lamette in cascina 3 punti pesanti e sale al 2° posto in classifica, dietro ad una Juventus che appare però difficilmente recuperabile.