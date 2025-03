Thesocialpost.it - Roberta muore a 48 anni dopo un intervento agli occhi di routine

Una donna di 48Mazzuoli, è deceduta in una clinica privata di Arezzo dove si trovava per sottoporsi a un. La donna, residente ad Abbadia San Salvatore (Siena) e dipendente di un supermercato a Piancastagnaio, non si sarebbe mai risvegliata dall’anestesia.Il decesso e gli accertamentiIl decesso è avvenuto nella giornata di venerdì 28 marzo. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Arezzo per accertamenti sulle cause della morte: si valuterà se procedere con un esame diagnostico o con l’autopsia, nel caso venga aperta un’inchiesta.Commozione nella comunità di Abbadia San SalvatoreLa notizia ha destato profonda commozione nella comunità di Abbadia San Salvatore, doveera molto conosciuta. Madre di un figlio, era entrata nella struttura sanitaria per una degenza che si sarebbe dovuta concludere in pochi giorni.