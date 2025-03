Notizieaudaci.it - Rita De Crescenzo: ‘Non so cosa sia il M5S, a Roma contro il riarmo da cittadina’

Leggi su Notizieaudaci.it

L’influencerDe, diventata famosa in tutta Italia per il ‘caso’ Roccaraso, quando migliaia di persone, dopo i suoi post, arrivarono nella località abruzzese che andò in tilt, ha annunciato che sarà presente alla manifestazione del 5 aprileilconvocata da M5S alle ore 13:00 a. La notizia ha fatto il giro del web scatenando polemiche e discussione con la napoletana che ha chiarito di non aver ricevuto inviti dal partito e che sarà presente come cittadina che èil. L’influencer ha annunciato la presenza all’evento del 5 aprile“Io sono una cittadina normale, sono libera di fare quello che voglio o c’è qualcuno che me lo impedisce? Posso andare a, posso scegliere di mia spontanea volontà di andare aper dire stop alle armi? Non mi ha chiamato nessuno.