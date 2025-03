Rita De Crescenzo la versione della tiktoker napoletana sul corteo di Conte | M5s? E cos’è? Ecco perché vado alla manifestazione – Il video

Leggi su Open.online

«Io non so nemmeno cosa vuol dire Movimento 5 Stelle, non capisco nemmeno l’italiano», così laDe, nota per «l’invasione di Roccaraso», allontana le voci e i mormorii riguardosua partecipazionecontro le armi indetta dal leader delGiuseppeper il prossimo 5 aprile. L’annuncio, a sorpresa e con tanto di pullman gratuito offerto ai follower, era arrivato ieri venerdì 28 marzo sui social media ed era stato seguito da grandi polemiche. Qualcuno era pure arrivato a ipotizzare un contatto diretto trae De, cosa che in un’intervista a Cristina Liguori del Corriere lanega categoricamente: «Sono contro le armi e le guerre, prendo posizione per i miei figli e per i giovani». Laè imputata in un processo per traffico di droga per fatti risalenti a una decina di anni fa e debutterà nei prossimi giorni nel podcast «Pasta» insieme a Maria Rosaria Boccia.