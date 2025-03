Juventusnews24.com - Risultati Serie A, Orsolini fa volare il Bologna con un Eurogol: Como Empoli finisce in pareggio

di Redazione JuventusNews24A,failcon un: il resoconto dei match delle 15 diA. I dettagliSi sono conclusi da pochi minuti i primi match di questa 30esima giornata diA. La Juve ha osservato attentamente, prima di scendere in campo contro il Genoa, la prestazione delcontro il Venezia. Vittoria per 1-0 con la rete diche consolida i felsinei al quarto posto: ilrimarrà in quella posizione almeno fino al termine di questa giornata.In campo alle 15:00 anche ilcontro l'che è terminata 1-1.