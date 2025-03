Lanazione.it - Riprende l’assalto ai portavalori: “Ha visto che facevo il video e mi ha sparato”

Leggi su Lanazione.it

San Vincenzo (Livorno), 29 marzo 2025 – "Uno dei banditi mi hamentrevo e ha”. A parlare è Alessandro Gorini, l’autore deldelai duesulla variante Aurelia a San Vincenzo. Leggi anche: Un piano organizzato nei minimi dettagli: pochi minuti per il colpo milionario Il giorno dopo l’agguato, Gorini ha parlato alle telecamere della Rai. "Ho sentito il rumore – racconta –, abito vicino al cavalcavia della variante, sono andato a vedere, pensavo fosse un incidente. Ma ho capito che era una rapina. Mi sono messo a filmare, rimpiattato dietro la rete. Hoche i banditi mandavano le guardie giurate con le mani alzate verso la galleria in direzione nord. In quel momento hanno fatto esplodere il. Tutto in pochi secondi. Si vedeva che era un’azione di gente organizzata, un vero commando”.