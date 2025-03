Agi.it - Rinchiude la compagna, picchia e manda in ospedale la figlia di 18 mesi

Leggi su Agi.it

AGI - Un riminese 27enne è stato arrestato e condotto in carcere con l'accusa di aver segregato eto lae ferito,ndola in, la lorodi 18. L'uomo, difeso dall'avvocato Gilberto Martinini, è attualmente detenuto dopo essere stato arrestato dai carabinieri all'inizio di febbraio. Il giudice per le indagini preliminari di Rimini ha disposto il giudizio immediato per maltrattamenti e lesioni, fissando l'udienza al 15 maggio prossimo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la bambina sarebbe stata sollevata di peso, sbattuta sul letto e colpita ripetutamente, riportando un trauma cranico e cervicale giudicato guaribile in sette giorni. L'episodio risale a una settimana prima dell'arresto dell'uomo. Le indagini hanno fatto emergere una lunga serie di abusi e vessazioni ai danni della donna e della