Sport.quotidiano.net - Rimini, arriva un Sestri spalle al muro. Occasione d’oro in chiave playoff

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un solo precedente, quello della passata stagione. E non è un buon ricordo per il. Perché ilLevante al ’Romeo Neri’ riuscì a prendersi tutto. Bastò il gol di Pane. Ma quello di un anno fa non è ilLevante di oggi, penultimo in classifica e con il terrore di poter chiudere all’ultimo posto. Che vorrebbe dire retrocessione. Ci vorrà quindi il miglior, anche in campionato, per frantumare le forti motivazioni della squadra ligure. Ma anche quella di Buscè ne ha parecchie incampionato e soprattutto al ’Romeo Neri’. Dove i biancorossi sono a secco da ben tre turni. E’ passato l’Arezzo, poi anche la Ternana e pure il Gubbio. Tre sconfitte consecutive particolarmente dolorose che diventano quattro se si aggiunge anche quella dell’ultimo turno in casa della Torres.