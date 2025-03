Quifinanza.it - Rimborsi Trenitalia su Frecce e Intercity in app e sul sito con Smart Refund

Mai più attese per ilancia, il nuovo servizio che velocizza il processo di verifica e validazione delle richieste di risarcimento e indennizzo dei passeggeri.Lo strumento, basato su tecnologie avanzate che permettono di lavorare simultaneamente su un elevato numero di domande, è disponibile anche sull’app e sulweb diistantanei condi, sviluppato in collaborazione con Trakti, start-up vincitrice del programma Open Italy Elis, rappresenta un significativo passo avanti nell’ottimizzazione della gestione deie degli indennizzi offerti da.“L’introduzione disu app ediè un esempio concreto dell’impegno dell’azienda nel fornire soluzioni sempre più efficienti, veloci e pratiche per i nostri passeggeri”, ha dichiarato l’ad e direttore generale di, Gianpiero Strisciuglio.