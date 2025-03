Ilgiorno.it - Rimadesio a caccia di punti d’oro. Al PalaFitLine c’è la Virtus Imola

Leggi su Ilgiorno.it

Adesso la situazione si fa seria per la. La sconfitta – rocambolesca – a Lumezzane e la vittoria nel turno infrasettimanale della Bakery Piacenza sempre a Lumezzane complicano le cose per i colori bluarancio. A cinque turni dalla fine Desio, Piacenza e Crema sono appaiate a quota 24e solo una di loro potrà festeggiare la sera del 27 aprile la salvezza diretta. Le altre due dovranno guadagnarsela ai playout andando a incrociare le ultime del girone B. Sempre che Fiorenzuola (avversaria dell’Aurora proprio all’ultimo turno) non recuperi terreno e magari torni a tiro anche l’Andrea Costa, ora a +4. E a proposito di, il primo ostacolo sulla strada di Mazzoleni & C. sarà l’altra squadra cittadina, lache ha 30ed è in una posizione di classifica tranquilla.