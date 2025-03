Spazionapoli.it - RILEGGI IL LIVE – Conte annuncia: “Neres recuperato. Tre giocatori salteranno il Milan”

Leggi su Spazionapoli.it

Antonioha parlato ai giornalisti in conferenza stampa per presentare la sfida contro ilin programma domani, 30 marzo, allo stadio Maradona Il big match della 30a giornata di Serie A vede il Napoli ospitare ilper una sfida che si predecisiva nella corsa scudetto. Gli azzurri, infatti, giocheranno dopo l’Inter e conosceranno già il risultato dei nerazzurri. In caso di vittoria, la squadra di Inzaghi si porterebbe a +6 dai partenopei, mentre, in caso di pareggio a +4. Una sconfitta lascerebbe il distacco a 3 punti e condizionerebbe non poco Lukaku e compagni.Inoltre, c’è un tabu da abbattere: il Napoli non batte ilin casa dal 2018, in un 3-2 firmato Zielinski, che con una doppietta ha firmato l’ultimo successo degli azzurri al Maradona (all’epoca ancora San Paolo) contro i rossoneri negli ultimi 7 anni.