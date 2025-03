Lapresse.it - Riforma test medicina, ok al decreto attuativo: accesso libero e semestre filtro

Leggi su Lapresse.it

C’è il via libera anche del Consiglio dei ministri allaper l’ai corsi di laurea in, chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e inveterinaria. Il Cdm ha approvato, su proposta della ministra dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, il primolegislativodella legge delega per la revisione delle modalità di, cosa prevede la: stopdi ingressoLaprevede l’abolizione deld’ingresso con la previsione di unade il superamento del numero chiuso, così come lo abbiamo conosciuto fino a oggi, con la previsione di una programmazione più dinamica con conseguente aumento graduale e sostenibile dei posti disponibili (+30mila dal 2023 nell’arco dei successivi 7 anni) con il conseguente rafforzamento del Sistema sanitario nazionale.