Rifiuti riemersi: la frana si muove. Area a rischio, il Mugello trema

Firenze, 29 marzo 2025 – Come se la natura si fosse ribellata all’uomo scaricando all’improvviso quintali e quintali disotterrati cinquant’anni prima. Da quando laprovocata dal maltempo ha scoperchiato la discarica fantasma rigurgitandola nel torrente Rovigo, il tempo nella valle del Santerno si è fermato. E dopo lo sdegno per quell’accordo “scellerato” siglato nel 1971 tra i Comuni di Firenze e Palazzuolo, è subito scattata la corsa per limitare i danni di quello che appare a tutti gli effetti un disastro ambientale senza precedenti. Il vertice in Prefettura Ieri pomeriggio in Prefettura si è svolto il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dalla prefetta di Firenze, Francesca Ferrandino. Un vertice operativo, con due obiettivi principali: fare il punto del lavoro svolto nelle ultime due settimane e coordinare le azioni per garantire la sicurezza.