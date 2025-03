Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti, fondi di Atersir ai Comuni montani

Con determina numero 81 del 19 marzo, l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e) finanzia 43 progetti di prevenzione e riduzione deineiper 4,8 milioni di euro. Sono imessi a disposizione nel 2023 e ’24 per il finanziamento dei progettifinalizzati a raggiungere il 67% di raccolta differenziata, obiettivo al 2027 definito dalla Regione com il suo Piano. È stata assegnata priorità agli interventi proposti daicolpiti dalle recenti alluvioni e a quelli già proposti al Pnrr, ma non finanziati. I progetti, finalizzati al miglioramento gestionale del servizioneiclassificati dal Piano regionalee bonifica siti contaminati (Prrb) nell’area montagna, riguardano: una campagna informativa per ridurre la quantità deiurbani prodotti; 25 fototrappole e sistemi di videosorveglianza; 15 nuovi centri di raccolta/adeguamenti; 1 per strutture logistiche; 1 per ulteriori elementi tecnologici e di informatizzazione.