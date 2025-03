Parmatoday.it - Richiedente asilo multato perché viveva in strada. Il Ciac: “Paga lui per inadempienze dello stato”

Leggi su Parmatoday.it

"A causa delledi Questura e Prefettura, che non hanno dato risposta alla sua domanda di, Mussa ècostretto a vivere per. Non solo: èdi 300 euro per "mancato rispetto del decoro urbano" e la sua tenda, unico rifugio, è stata sgomberata dalla polizia.