Ricerca da Fondazione Prada call to action per la Sla | ‘tra arte e scienza ecco il futuro’

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – La bellezza oltre la malattia, il potere innovativo che avvicina laall', il futuro dellafra progressi e speranze. La 'to' per la Sla pdaa Milano, dove ieri con la collaborazione di Aisla e Arisla è stato promosso un incontro per fare il punto, riflettere .