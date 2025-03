Ilfattoquotidiano.it - Riarmo, Crosetto: “Salvini è contrario? Sa pure lui che l’Italia deve sapersi difendere”

Alle parole del vicepremier e leader della Lega Matteo(“no totale a un solo euro di debito per il”), il ministro della Difesa, Guido, intervenuto al congresso di Azione a Roma, prova a gettare acqua sul fuoco con una battuta: “Vuol dire che la pensa come me che i fondi vanno spesi in difesa”. Poi, però, precisa: “Il governo ha una linea molto chiara sulla difesa e come sull’impegno sull’Ucraina finora. Io non penso – continua – chepensi chenon debba difendersi. E’ consapevole delle difficoltà dei tempi ed è consapevole che il termine difesa significa prepararsi a qualunque cosa possa accadere, quindi io non vedo problemi questo tipo”. Perl’esercito europeo “non è una cosa che possa esistere in tempi brevi” e alla domanda se Trump si prendesse la Groenlandia.