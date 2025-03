Liberoquotidiano.it - "Retaggi patriarcali": clamoroso, la denuncia delle donne dem contro il Pd

Leggi su Liberoquotidiano.it

«Nessun contesto può dirsi esente da». Roberta Mori, che presiede la Conferenzadel Pd, risponde così a Libero che l'ha cercata per avere un suo commento sull'episodio che ha avuto al centro Romano Prodi e la giornalista di Quarta Repubblica, strattonata per i capelli a causa di una domanda non gradita. Il machismo e il paternalismo (che altro non sono se non derivati del patriarcato) ci sono anche nel Pd. Nonostante ci sia una segretaria donna. Come ci sono nel sindacato. Specie in quelli più a sinistra. Per questo, silenziosamente, tutte condividono il giudizio espresso dalla coraggiosa Chiara Gribaudo, deputata torinese del Pd, che, in un'intervista alla Stampa, ha puntato il ditoil “paternalismo” che si annida in ogni ambiente, anche nel Pd. Eil “maschilismo” che «nel Pd purtroppo non è scomparso: è vivo e lotta in mezzo a noi».