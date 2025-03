Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli-Milan, sette anni di digiuno: Conte a caccia della vittoria che può valere lo scudetto”

: “diche puòlo”">– Il tabù è lì, sotto gli occhi di tutti. L’ultimadelin casa contro ilrisale al 2018. In panchina c’era Carlo Ancelotti, e fu una rimonta spettacolare da 0-2 a 3-2, firmata da una doppietta di Zielinski e dal sigillo di Mertens. Poi più nulla. Da allora, tre pareggi e tre vittorie rossonere, compreso il clamoroso 0-4 al Maradona nella scorsa stagione, preludio all’eliminazione in Champions League.Come ricorda Pasquale Tina su laè diventata una sorta di incubo tra le mura di Fuorigrotta. Ma domani sera (fischio d’inizio alle 20.45, arbitra Sozza, diretta Dazn), per la squadra di Antonioc’è una doppia occasione: sfatare il tabù e rilanciare la corsa