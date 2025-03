Ilrestodelcarlino.it - Report 2024: cala il manifatturiero. Aumenta la cassa integrazione

La Camera di commercio della Romagna ha presentato ieri pomeriggio il Rapporto economico, con tema centrale ‘Ripensare l’Europa’. La provincia di Forlì-Cesena ha espresso diffuse criticità in un quadro di stagnazione, con produzione in flessione e basso valore aggiunto. Le imprese attive rimangono stabili, con una lieve ripresa della produzione agricola rispetto al 2023. Le esportazioni sono cresciute leggermente (+0,4%), mentreil(-2,5%) e si conferma positiva l’edilizia (+1,5%). Stazionari, invece, il commercio e l’artigianato, con il sistema cooperativo che si ridimensiona. In aumento le presenze turistiche (+3,7%), con segno positivo per i trasporti autostradali (+ 3,7% automezzi transitati) e negativo per quelli aerei (-1,3% movimento passeggeri). L’occupazione ha un lieve aumento, ma crescono le ore di