Renato Veiga parte dal primo minuto? Ballottaggio ancora aperto con quel difensore: le ultime verso Juve Genoa

Manca sempre meno al fischio d'inizio della sfida tra Juventus e Genoa in programma oggi alle 18 all'Allianz Stadium e valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A. Resta da sciogliere un dubbio per quanto riguarda la difesa. Gatti e Kelly partiranno titolari, per l'altro posto è in corso un vero e proprio ballottaggio: insidia Kalulu per una maglia dall'inizio, con il francese che sembra leggermente in vantaggio come riporta la Gazzetta dello Sport.