Ilgiorno.it - Renate, la cavalcata continua. Calì e De Leo stendono l’Arzignano

di Roberto Sanvito Quarta vittoria di fila per ilche sbanca il campo del, conferma il suo momento magico e almeno fino a domenica, quando l’AlbinoLeffe affronterà il Trento, sale al quarto posto in classifica. Rispetto alle ultime altrettanto fortunate uscite Luciano Foschi opera un paio di cambi, ma la sostanza non cambia. C’è Esposito al fianco di Vassallo in mezzo al campo al posto di Bonetti, una chance anche a Ghezzi sulla corsia di sinistra per Mastromonaco. Il 3-4-2-1 oramai è il modulo che vedremo da qui alla fine, con questi interpreti o giù di lì; è lo schieramento tattico che offre le garanzie necessarie per un super finale di stagione e per provare ad andare il più in là possibile nei playoff. Cronaca. Controi nerazzurri passano in vantaggio praticamente alla prima vera azione offensiva dopo una dozzina di minuti.