Regione ci sono spese da eliminare

Pongo una domanda la cui risposta,convinto, servirà di chiarimento a molti della mia età. Si parla da giorni della nuova tassa sui medicinali, il cosiddetto ticket regionale sui medicinali. Leggendo l'articoloelencati un certo numero di esenti ma non mi è chiaro se riguarda solo quelli elencati o anche chi, come me, è già esente per età e reddito. Certo che la sua risposta aiuterà a chiarire il mio dubbio che probabilmente è lo stesso di tante persone in età avanzata. Roberto Ronchi Risponde Beppe Boni A partire dal 2 maggio prossimo in Emilia-Romagna ai cittadini non esenti sarà richiesto un ticket sui farmaci di 2,20 euro a confezione di medicinale, fino a un massimo di 4 euro a ricetta. Quindi chi già gode dell'esenzione per età e reddito può stare tranquillo e tenere chiuso il portafoglio.