Reggio Emilia manifestazione antifascista in risposta al presidio di estrema destra | Non possiamo voltarci dall’altra parte

Contro “la possibile apertura di una sede di Forza Nuova a”. Contro la provocazione del leader Roberto Fiore che “ha denunciato per diffamazione i 23 consiglieri comunali” firmatari di un ordine del giorno con cui esprimono preoccupazione per l’iniziativa. Contro lo slogan “Riprendiamoci” lanciato dal gruppo didenominato “Rete dei patrioti” che ha proposto e ottenuto il via libera all’organizzazione di un corteo in città per domenica 30 marzo.Amministrazioni, sindacati, cittadini e associazioni si mobilitano come non accadeva da tempo nella città medaglia d’oro al valor militare per la lotta al nazifascismo. All’appello lanciato da Anpi, Cgil, Cisl e Uil, Comune e Provincia, hanno risposto aderendo tutti i 41 Comuni del territorio, anche di diversa colorazione politica e oltre 150 associazioni culturali, ricreative, di solidarietà e di lotta alle infiltrazioni criminali e mafiose.