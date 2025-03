Universalmovies.it - Red Sonja | Il film con Matilda Lutz sarà Rated R

A tre anni dall’ultimo aggiornamento, l’adattamento cinematografico del fumetto Redè sempre più vicino al suo lancio nelle sale.Attraverso un aggiornamento offerto da SuperHeroHype, infatti, pare che la pellicola diretta da Michael J. Bassett e interpretata daavrebbe fatto passi da gigante nell’ultimo periodo ottenendo prima uno studios di distribuzione americano (Samuel Goldwyns), ma anche la tanto attesa classificazione “R” (vietato ai minori).Ad oggi non esiste una data d’uscita ufficiale, ma sempre secondo la celebre fonte l’adattamento di Reddovrebbe approdare in sala nella seconda metà del 2025, e con un’adesione narrativa importante al materiale originale firmato da Robert E. Howard. In aggiunta, lo studios ha anche svelato una primissima immagine ufficiale (immagine in evidenza).