Ilgiorno.it - Recupero Conventino: "Cantiere a rilento. Perdiamo i fondi Pnrr"

Sopralluogo ieri neldel, la Casa Canavesi–Bossi in via Matteotti interessata da un progetto di riqualificazione, con realizzazione di spazi commerciali e alloggi a destinazione sociale, finanziato con idel. Il vecchio e fatiscente immobile è ora al centro di un “caso” che ha fatto perdere la pazienza al sindaco Emanuele Antonelli perché per le continue interruzioni dei lavori per soddisfare le richieste della Soprintendenza si rischia di non completare ilentro la scadenza del, marzo 2026. La Giunta sta valutando la possibilità di intraprendere azioni legali nei confronti della Soprintendenza: nel caso ildelnon venisse completato entro la scadenza c’è il rischio che i(6 milioni di euro) debbano essere restituiti, con tutte le responsabilità conseguenti.