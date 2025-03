Tvzap.it - Re Carlo ricoverato, la triste notizia su Harry: “Come l’ha scoperto”

La distanza tra il principee la famiglia reale sembra ormai un abisso incolmabile. Il nuovo ricovero di Reavrebbe potuto essere un’occasione di riavvicinamento, un momento in cui i legami di sangue avrebbero dovuto prevalere sulle divergenze. E invece, ancora una volta, il secondogenito di Lady Diana è rimasto escluso, lasciato ai margini di una famiglia che, almeno pubblicamente, continua a ignorarlo, anche nei momenti più difficili.Leggi anche: Rein ospedale: cosa succedeLeggi anche: Andrea Pucci, malore improvviso sul palco: cos’è successoRe, così, 40 anni, hache suo padre era nuovamente in ospedale non da una telefonata privata, non da un messaggio riservato, ma dai telegiornali. Laè rimbalzata sui media britannici e, solo allora, il duca di Sussex ha saputo che Reaveva dovuto annullare alcuni impegni a causa di un aggravamento temporaneo delle sue condizioni.