Dilei.it - Re Carlo, Camilla molto preoccupata: “Non fa quello che gli viene detto”

Leggi su Dilei.it

Le condizioni di salute di Retornano a preoccupare dopo che si è reso necessario un breve ricovero in ospedale a seguito degli effetti collaterali causati dalla terapia anticancro.è in apprensione, perché suo marito è incapace di riposarsi e non ubbidisce ache gli dicono i medici.Re, come sta dopo il ricovero in ospedaleGiovedì 27 marzo, Resi è recato in auto alla London Clinic dove è in cura contro il cancro per sottoporsi alle terapie in programma. Ma gli effetti collaterali causate da queste ultime, hanno costretto il Sovrano a un ricovero lampo in ospedale per qualche ora.ha lasciato così la clinica nel pomeriggio di giovedì ed è stato riaccompagnato, sempre in auto, a Clarence House, dove lo attendeva.Fonti vicine a Palazzo hanno dichiarato che il Re è in buona forma, anche se ha dovuto cancellare un’intesa visita a Birmingham, prevista per venerdì 28 marzo.