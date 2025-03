Oasport.it - Razgatioglu batte Bulega in gara-1 a Portimao dopo un duello stupendo!

Il verdetto è arrivato in-1 del Round di(Portogallo), secondo appuntamento del Mondiale 2025 di Superbike. Sul circuito lusitano, ci si chiedeva come sarebbe andata a finire e se Toprak Razgatlioglu sarebbe riuscito a contrastare l’incedere della pattuglia Ducati,il dominio di Phillip Island (Australia).Il campione del mondo in carica ha risposto presente con una prestazione magistrale in sella sua BMW M1000RR, mettendo in scena uncon Nicolò(leader della classifica mondiale). Ci ha provato il centauro italiano, partito benissimo al via, a fare la differenza, ma il turco è riuscito a risalire la china e a 12 giri dal termine si è preso la vetta.ha tenuto botta, sfruttando una grande interpretazione del curvone in uscita, davanti ai box, e attaccando sempre in staccata il suo rivale.