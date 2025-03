Sport.quotidiano.net - Ravenna Il Corticella non va sottovalutato

Non è più ildi Miramari che, due anni fa, da matricola, vinse (a sorpresa) i playoff, eliminando Pistoiese e Carpi; né quello che, lo scorso anno, sempre con l’attuale tecnico del Forlì in panchina perse la finale ai supplementari contro il. Ildi quest’anno sta comunque lottando per evitare i playout e resta un avversario da non sottovalutare. Con 32 punti, l’undici bolognese occupa attualmente il 13° posto in condominio col Sasso Marconi. Tecnicamente non è in zona playout perché la sedicesima classificata, ovvero la Sammaurese, è a 8 punti (in D non si disputa lo spareggio se, al termine del campionato, il distacco della sedicesima dalla tredicesima è pari o superiore a punti 8). Ildifende dunque il punticino di margine per evitare di riattivare il meccanismo del playout, ma vanta anche 3 punti di vantaggio sulla Zenith Prato, che è al 14° posto.