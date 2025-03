Rari Nantes, vittoria con Roma per sognare la salvezza diretta

Leggi su Corrieretoscano.it

Florentia – Olympic14-12 (2-3 6-4 4-2 2-3)RN FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri, M. Stocco 1, C. Di Fulvio 2, T. De Mey 3, N. Hofmeijer, T. Turchini, G. Cardoni 1, S. Sordini 5, N. Benvenuti, G. Bini 1, D. Borghigiani 1, G. Gioia, U. Visciani. All. MinettiTRAINING ACADEMY OLYMPIC: A. Giannotti, S. Ballarini 1, A. Vitale 2, T. Lo Re, S. Vidovic 4, Leporale, G. Cianchetti, B. Kadar, C. Mirarchi 2, M. De Robertis 2, A. Tartaro, F. Patti 1, T. Peluso, L. Cotugno. All. FiorilloARBITRI: D. bianco e ColomboNOTE: Uscito per limite di falli Hofmeijer nel quarto tempo. Superiorità numeriche: RN Florentia 6/8 + un rigore e Olympic3/12.FIRENZE –doveva essere eè stata. Nel ventiquattresimo turno della regular season maschile di serie A1 la Florentia batte l’Olimpyce per una notte si gode la nona posizione che vale la, in attesa delle rivali Telimar e Iren in campo domani, rispettivamente in acqua con Posillipo e Trieste.