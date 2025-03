Anteprima24.it - Rapina una farmacia armato di pistola, arrestato uomo di Palomonte

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato, Carmine Ziccardo, un ragazzo residente nel comune di, autore di unaa mano armata avvenuta questa mattina ai danni di unasita in Piazza Mustacchio a Eboli.Erano le 8.30 di questa mattina quando il giovane di, giunto india salve modificata e con il volto coperto dal passamontagna, ha minacciato i dipendenti facendosi consegnare il primo incasso del giorno, ben 260 euro. Dopo aver incassato il bottino, il giovanetore si è dato alla fuga forse esplodendo un colpo diin aria.Immediato l’allarme lanciato ai 112. Giunti sul posto i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Eboli, grazie alle immagini di sorveglianza del locale e le testimonianze dei presenti, in poche ore sono riusciti a risalire al giovanetore, arrestandolo in flagranza di reato.