Ranieri afferma che Gasperini non sarà il prossimo allenatore di Roma

2025-03-27 17:31:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue:Dopo il licenziamento di Ivan Juric nel novembre 2024, Claudioha lasciato il suo pensionamento per prendere le redini difino alla fine della stagione. Il veterano di 73 anni lascerà la panchina “GiaLorossi” una volta completato questo corso e ha già incoraggiato a parlare del suo successore, scartare le voci che hanno suggerito un possibile arrivo di Gian Piero.“nonl’di una, il nome giusto non è ancora uscito”ha detto giovedì durante una conferenza stampa dopo che l’di Atalanta “si è lasciato amare” per la scatola della capitale giorni fa.“? Nonl’di, Nonnessuno di quelli che sono usciti finora.