Notizieaudaci.it - Rania Zeriri ha lasciato Mercogliano: la comunità avellinese l’aveva accolta, avvistata a Catania

Dopo settimane trascorse a, dove lasi era mobilitata per aiutarla,hala città per proseguire il suo cammino verso. La cantante olandese, un tempo promessa del pop in Germania, vive come artista di strada per scelta e ha deciso di raggiungere la Sicilia, dove dice di avere alcuni amici pronti ad accoglierla.La notizia della sua partenza ha colpito profondamente ladi, che si era presa a cuore la sua storia, offrendole assistenza e cercando di aiutarla a ricostruirsi una vita più stabile.L’arrivo a: un rifugio e un nuovo inizio mancatoera arrivata adopo essere stata derubata a Napoli di tutti i suoi strumenti musicali, del cellulare e del trolley. In preda allo sconforto, aveva raggiunto la città irpina con la speranza di trovare un’opportunità di lavoro.