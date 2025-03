Sport.quotidiano.net - Rainbow arriva prima al traguardo. Promozione in C a passo di carica: "Questa è una squadra fantastica»

Una superVolley la Spezia festeggia unamai messa in discussione, conquistando il palcoscenico della Serie C femminile. Parlano chiaro le 19 vittorie su 19 partite, i 57 set vinti e i soli 2 persi. Numeri da capogiro per unarinnovata, ma determinata sin da subito nel togliersi parecchie soddisfazioni. Lo sa bene coach Franco Saccomani che è uno degli artefici dibrillante stagione. Laè stata centrata, ma ad inizio stagione quanto questo obiettivo era davvero preventivato? "Sinceramente ad inizio campionato non potevamo sapere quali sarebbero state davvero le nostre vere ambizioni. In estate era stato creato un gruppo nuovo, fatto di ragazze giovani che avevano bisogno di integrarsi e di trovare la giusta amalgama. Giornata dopo giornata hanno dimostrato una professionalità invidiabile e così è cominciata la nostra scalata verso lafinale".