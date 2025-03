Ilcampoonline.it - Quintorigo e Mauro Ottolini: un omaggio a Mingus al Teatro Facchini di Medolla

Martedì 1 aprile 2025 dalle ore 21:00 un evento imperdibile apre la nuova edizione del festival itinerante Crossroads 2025 a. Ilospiterà il concerto “Play”, in cui isi uniscono al trombonistaper un’esplosiva rilettura delle composizioni di Charles.Un incontro di sonorità unicheI, noti per la loro fusione di archi e sax elettrificati, saranno affiancati da una formazione che include il sax di Valentino Bianchi, il violoncello di Gionata Costa, il contrabbasso di Stefano Ricci, il violino di Andrea Costa, la voce di Alessio Velliscig e la batteria di Simone Cavina., che in qualità di artist in residence firma la collaborazione, aggiunge la sua inconfondibile presenza al trombone, creando una sintonia perfetta con il gruppo.