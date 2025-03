Unlimitednews.it - QuiEuropa Magazine – 29/3/2025

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:– Materie prime, al via i primi progetti strategici– Da Bruxelles aiuti per il rilancio dell’economia siriana– Pesca, ruolo di primo piano per l’Italia in Europasat/gslUnlimited News - Notizie dal mondo