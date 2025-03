Bergamonews.it - “Questo Rally Prealpi Orobiche nr. 39…”

Si dice che la parola ‘’ sia stata usata da alcuni giornalisti francesi all’inizio del secolo scorso: designava quei tranquilli raduni cicloturistici che tanto piacevano e che in quegli anni si svolgevano un po’ ovunque in Europa.In pochi anni la parola si trasferì dalle biciclette alle prime automobili e dopo qualche anno, nel 1911 nacque quello che ancor oggi, a torto o ragione, viene considerato ilpiù fascinoso al mondo: quello di Montecarlo!Sessantasei anni dopo nasce ilcon cinque prove speciali, dalla Valle Seriana alla Valle Brembana per finire con la Valle Imagna.In sintesi: totale di 330 km con 37,8 di Prove Speciali; fu uno dei primi in Italia!Iincontrarono subito un successo sia di partecipazione che di pubblico e presto di interesse anche delle aziende automobilistiche, che cominciarono a partecipare con Squadre Ufficiali.