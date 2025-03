Quotidiano.net - Questioni di famiglia. Speranza e paura: adozione sì o no?

Cara Caterina, volevo condividere con te la mia storia e avere un punto di vista esterno sulla vicenda. Nel 2018 ho sposato l’amore della mia vita, stiamo insieme da quando siamo piccoli. Da sempre c’era nei nostri progetti la creazione di una, abbiamo sempre pensato a come sarebbe stato crescere un piccolo esserino tutto nostro, nato dal nostro amore. Da subito ci abbiamo provato ma dopo anni di ricerca abbiamo deciso di rivolgerci a dei professionisti. Tutti ci hanno risposto che per noi sarebbe stato impossibile avere un bambino. è stato un momento difficile, eravamo a casa e c’era il Covid, non pensavamo ad altro. Alla fine abbiamo deciso di buttarci sul lavoro, io sono un’insegnante e mio marito fa l’impiegato in una banca. Il mese scorso però qualcosa è cambiato in lui e una sera mi ha espresso il suo desiderio di adottare un figlio.