Tarantinitime.it - Quasi cieco a causa delle liste d’attesa: “Ho bisogno di operarmi, ma la prima data è nel 2027”

Tarantini Time QuotidianoHa poco più di cinquant’anni, convive con una retinopatia diabetica e, come conseguenzainiezioni intravitreali a cui si sottopone da circa due anni, ora deve affrontare anche una cataratta. È la storia di Enzo (nome di fantasia), un lavoratore autonomo di Taranto e padre di famiglia, che ha visto peggiorare progressivamente la sua capacità visiva fino al punto di non riuscire più a svolgere il proprio lavoro. La storia è riportata oggi dal quotidiano TarantoToday. Affetto da diabete da oltre un decennio, tre anni fa si era rivolto a un oculista pensando che il problema fosse un semplice peggioramento della vista e che bastasse cambiare occhiali. La diagnosi, invece, è stata ben più grave: retinopatia diabetica ed edema maculare avanzati, una condizione che, se non trattata, avrebbe potuto portarlo alla cecità o addirittura all’asportazione del bulbo oculare.