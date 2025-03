Lanazione.it - Quartiere 1 approva mozione per revisione Ztl nel centro storico

I residenti del– che in più occasioni hanno chiesto una stretta sugli ingressi in Ztl – ora hanno un alleato in più. E’ il1 che, nel suo ultimo Consiglio, hato un atto di indirizzo, proposto dal Partito democratico e indirizzato alla sindaca Sara Funaro e all’assessore Andrea Giorgio, per rivedere il disciplinare che regola gli orari in cui è possibile accedere nella Zona a traffico limitato. La– passata col voto anche di Firenze democratica e Sinistra Progetto Comune, mentre Italia Viva si è astenuta, Lega e Fratelli d’Italia hanno detto no – chiede un ampliamento delle finestre d’accesso (attualmente i varchi sono attivi dalle 7.30 alle 20, il sabato dalle 7.30 alle 14 e la domenica sono spenti), una riduzione delle deroghe, ladel sistema dei permessi giornalieri (che costano 5 euro) con la possibilità – per coloro che abitano fuori dal Q1 – di poter entrare ingratuitamente nel caso in cui abbiano ci viva un familiare malato e non autosufficiente per gli spostamenti.