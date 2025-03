Lanazione.it - Quarantatre anni di immutata passione

Newton Trasformatori dal 1982, con la stessaed entusiasmo del primo giorno, nel campo della progettazione, produzione, vendita e assistenza di trasformatori elettrici isolati in olio e in resina, di bassa e media tensione, ha individuato con certezza i principi fondanti che rappresentano la filosofia: correttezza ed onestà intellettuale, ma anche comprensione delle esigenze del cliente aggiunta alla competenza tecnica. Tra i principi fondanti anche la qualità in ogni ambito operativo, la progettazione nel più stretto rispetto delle norme di riferimento e delle esigenze del cliente ed il rispetto dei termini contrattuali.