Ilfoglio.it - Quando tornerà Sinner

Leggi su Ilfoglio.it

C’è un risvolto affascinante nell’assenza forzata didai campi di gioco, giunta ormai a metà del suo percorso. Riguarda molti aspetti, a cominciare dalla percezione che la gente avrà del tennista dai capelli rossi nel momento in cui sconterà tutta la squalifica. Vedranno ancora lo stesso giocatore oppure una figura diversa?è stato vittima di un errore non commesso da lui e questo lo può negare solo chi è in malafede, tipo Kyrgios. I tre mesi di assenza, anziché spegnere la sua forza mediatica, hanno potenziato la sua immagine. Prima era il campione/bravo ragazzo che vinceva, oggi è il campione/bravo ragazzo checertamente a vincere nonostante lo abbiano incastrato. Nel frattempo molti dei suoi colleghi si sono distinti per scarsa capacità di ragionamento (eufemismo).