Quando il teatro è inclusione

Un evento speciale realizzato da Fuori Luogo 14 e Fuori Luogo Kids dedicato alla ‘Giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo’ – che coinvolgerà le realtà più attive del territorio in progetti rivolti a ragazzi e giovani adulti con autismo (Isforcoop e Fondazione Aut Aut) – si svilupperà oggi alle 20.30, domani alle 17 (oltre a lunedì e martedì alle 10, solo per le scuole). In scena lo spettacolo ‘Fratelli’ delLa Ribalta - Kunst der Vielfalt / Antonio Viganò, in collaborazione produttiva con Balletto Civile e Scarti Centro di Produzione Teatrale d’Innovazione, tratto dal romanzo di Carmelo Samonà. Due fratelli inventano giochi e storie per comunicare, poiché uno dei due ha una lingua ingarbugliata e comportamenti particolari. Il linguaggio è semplice, poetico e intensamente emotivo, tra movimenti danzati, storie e gesti espressivi.