Quando il sogno diventa canzone | L’ispirazione? Lavando i piatti

"Io ho un". Lo diceva Martin Luther King il 28 agosto del 1963 e lo dice, anzi lo suona, oggi Alberto Cipolla (foto). Il musicista e produttore - ha arrangiato, fra gli altri, brani di Lazza, Mahmood, Dardust, Eugenio in Via di Gioia - torinese di nascita milanese d’adozione, ha pubblicato il brano “A dream of summer”. Cipolla suonerà oggi a Germi, il 7 aprile al Fuorisalone e il 25 maggio al Cpm. Cipolla, com’è nata questa? "In parte da un brano che a vevo composto per gioco anni fa e in parte realmente da un: come si può sognare di fare delle cose o di essere inseguiti, capita anche che si sogni di ascoltare unao suonarla. E così è successo per quella parte di ‘A dream of summer’ che mancava: ho sognato di star cantando una, mi sono svegliato e l’ho subito fissata, poi ho cercato sul web e ho capito che non esisteva ancora, che era nata da me.